LIVE Arnaldi-Sakamoto ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro a breve in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Halys vince 6-3 6-2, a breve in campo Matteo Arnaldi. 13:16 Halys avanti su un set, poi Arnaldi! 11:55 Si chiude anche la penultima partita. Adesso McDonald-Halys e poi Arnaldi! 10:42 In campo Cazaux e Martinez (3-6, 6-3), poi McDonald e Halys e l’azzurro! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno del Masters 1000 di Shanghai (CHN) che vede di fronte Matteo ARNALDI a Pedro Sakamoto (JPN). Primo turno molto insidioso per il ligure, ormai uscito e di tanto dai primi 50 giocatori del mondo e che cerca un guizzo a mettersi di nuovo dentro a questa stagione, dopo che oltre al quarto di finale di Madrid non è praticamente arrivato niente in termini di risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it
BISOGNA CAMBIARE MARCIA! Dopo mesi di piattume generale, Matteo #Arnaldi deve iniziare a fare punti: intorno alle 13, l'azzurro sfida Rei Sakamoto nel 1T del #RolexShanghaiMasters. Matteo non vince in un main draw da 2 mesi, occasione per s - X Vai su X
Sfida importante per la corsa verso le Finals dell'azzurra, mentre Matteo se la vedrà con Sakamoto al debutto nel 1000 cinese - facebook.com Vai su Facebook
