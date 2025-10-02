CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match di MATTEO ARNALDI, che avanza al secondo turno a Shanghai. Un saluto sportivo! 15:50 Servirà però ben altra concretezza nella giornata di sabato per venire a capo delliberico, oggi troppe defiance: il primo set doveva finire 6-3 e nel secondo troppe chance concesse una volta preso il break di margine. Questo è Arnaldi: prendere o lasciare. 15:47 vince una partita comunque importante l’azzurro, che sfiderà al secondo turno Davidovich Fokina e che si propone con per un exploit nella zona di tabellone lasciata vacante in primis da Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Arnaldi-Sakamoto 7-6, 6-4, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l'azzurro ha chiuso, ma che fatica!