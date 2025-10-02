LIVE Arnaldi-Sakamoto 7-6 4-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | ligure davanti ma tutto può succedere

Oasport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medical timeout per Sakamoto, gli addominali l’oggetto del contendere. 4-3 A zero il giapponese. 40-0 Ancora bene col servizio Sakamoto. 30-0 Altra prima e altro punto di Sakamoto. 15-0 Prima e dritto. 4-2 UN ALTRO Servizio VINCENTE! A-40 PRIMA VINCENTE! 40-40 Servizio e volée!! Grande Seconda 30-40 Niente, palla corta del nipponico ma lob di Arnaldi. Poi tweener di Sakamoto e errore di volo Arnaldi. Maledizione! 30-30 Gran lungoriga di dritto di Sakamoto. 30-15 Errore di dritto del ligure. 30-0 Bellissima smorzata di Arnaldi!! 3-2 Altro errore e altro break! 30-40 Si incarta Sakamoto sullo slice corto di Arnaldi!! 30-30 Errore di rovescio in palleggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

