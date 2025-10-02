LIVE Arnaldi-Sakamoto 7-6 2-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il ligure opera il break nel secondo set!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Mamma mia, da 30-0 sciagurato gioco di Sakamoto che cede la battuta. 40-A No! Sbaglia ancora il nipponico!! 40-40 Prima vincente. 30-40 Rovescio out!! C’è una chance di break. 30-30 Altro errore di Sakamoto. Occhio! 30-15 Stavolta sbaglia di volo il nipponico. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio dritto e comoda volée. 1-1 Gran lungoriga di rovescio di Arnaldi. A-40 Palla corta vincente! 40-40 Risposta nei piedi e dritto comodo Sakamoto. 40-30 Gratuito con il dritto da buona posizione. 30-30 Servizio e dritto, prosegue laltalena. 15-30 Errore di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

