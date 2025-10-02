LIVE Arnaldi-Sakamoto 7-6 0-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il ligure vince il primo set con 40’ di ritardo!!

Oasport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Parte bene Sakamoto. 40-0 Non risponde di rovescio Arnaldi. 30-0 Servizio dritto e smash. 15-0 Servizio vincente, serve il giapponese. ARNALDI-Sakamoto 7-6(3)! Al ligure si sa, non piacciono le cose semplici. Ci ha messo mezz’ora abbondante di più ma alla fine ha chiuso il primo set! 6-3 SIIII ALTRA PRIMA VINCENTE! Ancora palle set! 5-3 ACE! 4-3 STECCA di dritto alla fine Sakamoto! Con il dritto! Dai ora Matteo! 3-3 Stecca con il dritto Arnaldi. 3-2 Contro palla corta vincente di Arnaldi!!! Numero!!! 2-2 Lungo il dritto del nipponico. 1-2 Largo di poco il recupero di Arnaldi sulla volée smorzata di Sakamoto. 🔗 Leggi su Oasport.it

live arnaldi sakamoto 7 6 0 1 atp shanghai 2025 in diretta il ligure vince il primo set con 408217 di ritardo

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Sakamoto 7-6, 0-1, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il ligure vince il primo set con 40’ di ritardo!!

In questa notizia si parla di: arnaldi - sakamoto

Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Rei Sakamoto, Shanghai Masters 02-10-2025

LIVE Arnaldi-Sakamoto, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: occasione da sfruttare in un tabellone favorevole

LIVE Arnaldi-Sakamoto, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: ligure in campo dopo una partita!

live arnaldi sakamoto 7LIVE Arnaldi-Sakamoto, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro a breve in campo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Arnaldi Sakamoto 7