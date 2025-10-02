CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Largo di poco il recupero di Arnaldi sulla volée smorzata di Sakamoto. 1-1 Non risponde di rovescio l’azzurro. 1-0 Esce il dritto di Sakamoto. 6-6 TIEBREAK! 40-15 Altra non risposta del ligure. Due palle del tiebreak. 30-15 Altra prima vincente. 15-15 Risposta vincente di rovescio di Arnaldi. 15-0 Prima vincente Sakamoto. 6-5 A zero il ligure. 40-0 Ace. 30-0 Altra prima vincente, sembra il primo gioco del match. 15-0 Prima vincente. Serviva prima però. 5-5 Siamo pari. Occasioni a non finire per il ligure che ha servito per il set e ha avuto un 15-40. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Arnaldi-Sakamoto 6-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tiè-break, il ligure non ha sfruttato un margine di 5-2