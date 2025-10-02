LIVE Arnaldi-Sakamoto 5-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il ligure opera il break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima vincente di Sakamoto. 15-0 Serve il nipponico per rimanere nel primo set. 5-2 A zero Arnaldi! 40-0 Altra risposta in rete. 30-0 Non risponde di rovescio sulla seconda Sakamoto. 15-0 ACE! 4-2 A trenta Sakamoto. 40-30 Lungo il rovescio difensivo di Arnaldi. 30-30 Risposta d’anticipo e dritto vincente successivo! 30-15 servizio e comoda volée. 15-15 Lungo il rovescio difensivo. 0-15 Contrattacco a segno di dritto del ligure. 4-1 Scappa via nel primo set Arnaldi! 40-15 Sbaflia di rovescio Sakamoto. 30-15 Stecca di rovescio Sakamoto. 15-15 Gratuito di rovescio dopo la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it
