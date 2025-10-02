LIVE Arnaldi-Sakamoto 1-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | iniziato il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Ace, che carattere!! A-40 Prima vincente. 40-40 Prima vincente. 30-40 Attacca di dritto e chiude di volo Sakamoto. 15-40 Servizio dritto e smash. 0-40 Di un metro out il rovescio. 0-30 Fuori un altro comodo dritto. 0-15 Gratuito dopo il servizio con il dritto del nipponico. 1-0 A quindici Arnaldi! 40-15 Doppio fallo. 40-0 Altra prima, altro punto. 30-0 Ancora con il servizio il 24enne di Sanremo. 15-0 Prima vincente. Arnaldi al servizio 13:45 Serve dunque una vittoria scaccia crisi al ligure dopo che non ha saputo dare seguito al bel quarto di finale di Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it

