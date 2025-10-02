Litiga con la vicina di casa a Comiso e le cosparge l' auto di liquido infiammabile 54enne nei guai
Comiso, uomo di 54 anni allontanato dalla vicina dopo un anno di minacce e danneggiamenti: la Procura interviene per tutelare la vittima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: litiga - vicina
Litiga con la vicina e la minaccia con la motosega
Litiga con la vicina e la minaccia con una motosega
Quotidianomolise.it. . Strage familiare, il racconto della vicina: «Elisa colpita nel sonno, lui depresso» *** Enza, che per prima è entrata in casa dopo il massacro, racconta il sangue nelle stanze e la pietra abbandonata sul pavimento. Sull’omicida: «Era depres - facebook.com Vai su Facebook
Commerciante litiga alla fiera con il vicino di banco e lo accoltella https://ift.tt/h1VisXw - X Vai su X
Litiga con la vicina di casa a Comiso e le cosparge l'auto di liquido infiammabile, 54enne nei guai - Comiso, uomo di 54 anni allontanato dalla vicina dopo un anno di minacce e danneggiamenti: la Procura interviene per tutelare la vittima. Riporta virgilio.it
Comiso, vessazioni a vicina di casa, misura cautelare per un uomo - Divieto di avvicinamento alla parte offesa, nei confronti di un uomo di 54 anni, indagato per i reati di atti persecutori e danneggiamento ... Segnala ragusah24.it