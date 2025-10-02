Litiga con la convivente Lei chiama la polizia Arrestato per spaccio
LUCCA Una chiamata per un litigio tra le mura domestiche è finita con l’arresto di un ventenne italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ad alzare la cornetta è stata proprio la compagna e convivente del ragazzo, che ha allertato la centrale del 112 spaventata dall’ennesimo diverbio. Tutto è successo nella serata del 26 settembre nel quartiere di Sant’Anna. È stata proprio lei, scossa, ad attendere gli agenti in strada e a indicare l’abitazione dove viveva con il giovane. Varcata la soglia per accettarsi della situazione e identificare il 20enne, i poliziotti sono subito rimasti colpiti dal forte odore di hascisc che aleggiava nella casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
