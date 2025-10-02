Lite per un debito di droga degenera in tentato omicidio | tre arresti
La Procura distrettuale di Catania ha delegato i carabinieri di Paternò per dare esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale etneo nei confronti di Vincenzo Spatola (22 anni), Luigi Ventura (20 anni) e Paolo Ventura (28 anni). Sono accusati di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: lite - debito
Roma, Andrea Gneo morto a 48 anni dopo la caduta dal balcone: la lite con un altro uomo e il giallo di un debito da 60mila euro
Adriano Gneo precipita dal terrazzo e muore, la lite con un altro uomo e il debito da 60mila euro: si indaga per omicidio
Precipita dal terrazzo dopo la lite per un debito: "Omicidio", c'è un indagato
L’ammissione nell’interrogatorio dell’udienza di convalida dell’arresto. Una lite degenerata per un debito del killer di poco superiore a 100 euro #Spoleto - X Vai su X
Ieri è stato fermato per resistenza: dopo una lite con una donna nell’androne di un palazzo ha aggredito gli agenti - facebook.com Vai su Facebook
Adriano Gneo, precipita dal terrazzo durante la lite per i soldi. «È stato un omicidio» - È giallo sulla morte di Adriano Gneo, 48 anni, operaio specializzato di una ditta di igienizzazione e manutenzioni, appassionato di pesca sportiva ... Riporta ilmessaggero.it
Bernate Ticino, lite per la droga: cliente aggredito dal pusher chiede aiuto alla polizia locale - Bernate Ticino, 27 settembre 2025 – Una notte decisamente movimentata nella zona industriale di Bernate Ticino, dove un diverbio tra uno spacciatore e un consumatore di droga è sfociato in un’aggressi ... Secondo msn.com