Lite per un debito di droga degenera in tentato omicidio | tre arresti

La Procura distrettuale di Catania ha delegato i carabinieri di Paternò per dare esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale etneo nei confronti di Vincenzo Spatola (22 anni), Luigi Ventura (20 anni) e Paolo Ventura (28 anni). Sono accusati di tentato omicidio.