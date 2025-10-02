Lite con bastone e coltello Violenza nel centro di accoglienza Due giovani denunciati

2 ott 2025

Colluttazione per futili motivi in un centro accoglienza, scatta la violenza: spuntano un coltello e un bastone, botte, ferite e ci scappa pure un morso. E due denunce. Gli agenti della Polizia di Stato di Assisi sono dovuti intervenire presso un centro di accoglienza per richiedenti asilo della zona di Assisi dove era stata segnalata una lite tra due ospiti, un camerunese di 32 anni e un marocchino di 34 anni, che sono poi stati denunciati rispettivamente per i reati di lesioni aggravate e minaccia aggravata. È stata la responsabile del Centro a richiedere, tramite il numero unico di emergenza, l’intervento delle forze dell’ordine, segnalando un’aggressione in atto da parte di un ospite che, ubriaco, con un coltello, stava aggredendo un altro alloggiato della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

