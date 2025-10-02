L'Italia vince l'argento nella staffetta mista agli Europei di ciclismo | beffata dalla Francia
L'Italia è vicecampione d'Europa nella staffetta mista ai Mondiali di ciclismo 2025: Guazzini, Venturelli, Cecchini, Frigo, Milesi e Ganna conquistano il secondo posto dietro la Francia, beffati proprio nel finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: italia - vince
Pallanuoto, l’Italia vince gli Europei Under 16 battendo in finale l’Ungheria
L’Italia che vince nel calcio: la nazionale femminile dà una lezione ai “maschietti milionari e viziati”
Ginnastica ritmica, le Farfalle non decollano ai Mondiali: Italia 15ma nell’all-around e fuori dalle finali. Vince il Giappone
Trinacria Palermo vince 22esima edizione della Coppa Italia Medici Calcio, Cosenza al terzo posto - facebook.com Vai su Facebook
Italia vince Mondiali pallavolo 2025 oggi, Bulgaria ko 3-1 - X Vai su X
L’Italia vince l’argento nella staffetta mista agli Europei di ciclismo: beffata dalla Francia - L'Italia è vicecampione d'Europa nella staffetta mista ai Mondiali di ciclismo 2025: Guazzini, Venturelli, Cecchini, Frigo, Milesi e Ganna conquistano ... Lo riporta fanpage.it
Europei ciclismo: argento per l'Italia nella staffetta mista - La staffetta dell'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista a cronometro agli Europei di ciclismo, in corso in Francia. Secondo ansa.it