Oggi il Consiglio dei ministri segnerà un passaggio storico: l'Italia si rimette sulla strada del nucleare. Dopo decenni di immobilismo e due referendum che hanno relegato il nostro Paese a dipendere dall'estero, il governo varerà il ddl delega che apre ufficialmente la stagione dell'atomo sostenibile. La sfida è sicurezza energetica all'Italia tramite le tecnologie più avanzate, in linea con i Paesi europei che non hanno mai abbandonato il nucleare e che oggi ne raccolgono i frutti. Dopo «l'ultimo passaggio in Consiglio dei ministri, la legge delega sul nucleare andrà in Parlamento ed entro i dodici mesi successivi dobbiamo redigere le norme d'attuazione», ha spiegato ieri il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin, titolare della materia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Italia torna al nucleare, ecco il piano

