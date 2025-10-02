L' Italia è pronta a valutare sanzioni contro Israele ha detto Tajani alla Camera
"La crisi umanitaria nella striscia è inaccettabile, questa carneficina deve finire. Condanniamo con forza le parole di alcuni ministri israeliani, condanniamo l'atteggiamento aggressivo di alcuni coloni e siamo contari a nuovi insediamenti in Cisgiordania perché vanno contro all'idea di due popoli e due stati. L'Italia è pronta a valutare sanzioni contro Israele", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aggiornerà la Camera dei deputati sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. La Farnesina ha riportato che il ministro Tajani è stato in contatto con il ministro degli Esteri israeliano Sa'ar in merito all'assistenza dei cittadini italiani a bordo della Flotilla che sono stati fermati dalla Marina israeliana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
