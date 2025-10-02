L' Italia di San Francesco di Al-Sisi
Nel giorno del Santo Francesco, il primo italiano che torna patrono dopo 50 anni, facciamo i conti con il tifo islamista che ha sostituito l'opposizione democratica per puro calcolo politico. Una specie di san Francesco di Al-sisi, che deve farci riflettere su quanto la propaganda di chi vuole un Occidente debole prevalga perfino sul buonsenso che sono certo alberghi ancora in tutte le teste pensanti della sinistra italiana. Nutro il massimo rispetto per i milioni di persone che credono davvero che qualunque gesto possa fermare la sofferenza dei palestinesi di Gaza, vittime prima di tutto del regime terroristico di Hamas ma anche degli eccessi di Benjamin Netanyahu, ma non posso immaginare che una democrazia matura se non marcia non veda le aderenze e non scorga il doppio gioco che si nasconde dietro la trattativa per la tregua difficile in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Francesco Starace al talk sulla rivoluzione energetica: “Sull’energia pulita, l’Italia è più avanti di quanto non sembri”
Transizione ecologica, Francesco Starace: "Italia è più avanti di quanto sembri"
Lecce, via al ritiro a Bressanone: Di Francesco accelera in vista della Coppa Italia
È FESTA DI TUTTI Il numero di ottobre della rivista San Francesco Patrono d’Italia si veste di nuovo! In occasione della festa del Santo, abbiamo scelto un restyling completo, nel segno della semplicità che San Francesco ci invita a vivere. Un numero specia - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Marche ?, Francesco Acquaroli eletto presidente della Regione. Il candidato di Fratelli d’Italia, sostenuto dal Centrodestra, ha battuto Matteo Ricci sostenuto dal campo largo del Centrosinistra. @ultimoranet - X Vai su X
Dal 2026 il 4 ottobre tornerà festa nazionale in Italia, come giorno di San Francesco - Un particolare con il santo dell'affresco Madonna in trono col bambino, angeli e san Francesco di Cimabue, nella basilica di Assisi a lui intitolata, in una foto del 2024 (ANSA/GIANLUIGI BASILIETTI) L ... Lo riporta ilpost.it
Dalla povertà alla cura del creato: il messaggio di San Francesco risuona nel mondo di oggi - Il 4 ottobre torna festa nazionale: via libera alla legge che anticipa gli 800 anni dalla morte del "folle di Dio". lasicilia.it scrive