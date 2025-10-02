Nel giorno del Santo Francesco, il primo italiano che torna patrono dopo 50 anni, facciamo i conti con il tifo islamista che ha sostituito l'opposizione democratica per puro calcolo politico. Una specie di san Francesco di Al-sisi, che deve farci riflettere su quanto la propaganda di chi vuole un Occidente debole prevalga perfino sul buonsenso che sono certo alberghi ancora in tutte le teste pensanti della sinistra italiana. Nutro il massimo rispetto per i milioni di persone che credono davvero che qualunque gesto possa fermare la sofferenza dei palestinesi di Gaza, vittime prima di tutto del regime terroristico di Hamas ma anche degli eccessi di Benjamin Netanyahu, ma non posso immaginare che una democrazia matura se non marcia non veda le aderenze e non scorga il doppio gioco che si nasconde dietro la trattativa per la tregua difficile in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Italia di San Francesco di Al-Sisi