L’Italia dei DSA a due velocità | perché al Sud le diagnosi restano ferme al 2,8% contro l’8% del Nord e cosa rischiano migliaia di studenti in attesa di una presa in carico tempestiva

Orizzontescuola.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito rilevano forti squilibri territoriali nelle diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - velocit

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Dsa Due Velocit224