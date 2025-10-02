L’Italia dei DSA a due velocità | perché al Sud le diagnosi restano ferme al 2,8% contro l’8% del Nord e cosa rischiano migliaia di studenti in attesa di una presa in carico tempestiva
I dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito rilevano forti squilibri territoriali nelle diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
