L’Italia accende i reattori Il nucleare all’esame Parlamento

Il reattore non è ancora acceso, di strada ce ne è ancora tanta da fare. Ma il governo è pronto a compiere un altro passo verso il ritorno all’atomo e dunque verso quella autonomia energetica senza la quale le bollette continueranno a rimanere ancora troppo salate. Manca solo l’ultimo passaggio in Consiglio dei ministri, previsto in queste ore, poi la legge delega sul nucleare andrà in Parlamento. E stando alla bozza del disegno di legge, lo stanziamento complessivo per gli investimenti previsti ammonta a 60 milioni di euro in tre anni, mentre è al vaglio l’istituzione di una nuova Authority per la sicurezza nucleare. 🔗 Leggi su Formiche.net
