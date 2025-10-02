L’Istituto Lombardi di Airola inaugura l’anno scolastico all’insegna di San Francesco | 800 anni de Il Cantico delle Creature

Tempo di lettura: 3 minuti Alla vigilia della solennità di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, l’ Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola dà il via ufficiale allanno scolastico 20252026. La cerimonia, in programma il 3 ottobre 2025, dalle ore 11 alle 13, presso l’Oasi della Pace – Convento San Pasquale di Airola, oltre ad essere un momento istituzionale, rappresenta anche l’inizio di un percorso formativo e culturale di grande attualità, incentrato sulla figura e l’eredità di Francesco d’Assisi. Il leitmotiv del curricolo d’Istituto per quest’anno trae ispirazione da una duplice ricorrenza: gli 800 anni dalla composizione de Il Cantico delle Creature (1225) e l’anniversario della morte del Serafico Padre (1226). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

