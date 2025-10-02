L’ira di Ricciardi contro il governo | Avete fatto più appelli alla Flotilla di fermarsi che a Israele in due anni Bagarre in Aula

“Stanotte è successo un fatto gravissimo. E oggi un ministro degli Esteri avrebbe dovuto dire, ‘ho chiamato l’ambasciatore israeliano e abbiamo interrotto ogni rapporto con il Paese’. E invece lei ha ringraziato Israele”. Così il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi nel suo intervento in Aula alla Camera in occasione della discussione sulle comunicazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani. “Lei ha chiesto sostegno sulla politica estera dopo che avete fatto più appelli alla Flotilla di fermarsi che a Israele di fermarsi”, aggiunge il capogruppo, citando alcuni giornalisti tra cui Bruno Vespa e Mario Sechi, definiti come “la corte dei servi del governo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

