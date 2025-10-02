L’ira di Ricciardi contro il governo | Avete fatto più appelli alla Flotilla di fermarsi che a Israele in due anni Bagarre in Aula
“Stanotte è successo un fatto gravissimo. E oggi un ministro degli Esteri avrebbe dovuto dire, ‘ho chiamato l’ambasciatore israeliano e abbiamo interrotto ogni rapporto con il Paese’. E invece lei ha ringraziato Israele”. Così il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi nel suo intervento in Aula alla Camera in occasione della discussione sulle comunicazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani. “Lei ha chiesto sostegno sulla politica estera dopo che avete fatto più appelli alla Flotilla di fermarsi che a Israele di fermarsi”, aggiunge il capogruppo, citando alcuni giornalisti tra cui Bruno Vespa e Mario Sechi, definiti come “la corte dei servi del governo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ricciardi - governo
M.O., Ricciardi (M5s) al governo: su di noi la bandiera della Palestina
Gaza, deputati M5S riproducono in aula bandiera Palestina con colori delle maglie, Ricciardi: "Governo continua a negare genocidio" - VIDEO
Ricciardi in Aula alla Camera accusa il governo di «complicità con il genocidio a Gaza». Donald Trump torna al Palazzo di vetro dopo 6 anni e smonta l’agenda Onu. Ilaria Salis salvata dall’immunità Ue, per ora. Droni (russi?) su Copenhagen e Oslo - facebook.com Vai su Facebook
#tagada Riccardo Ricciardi (M5S) conferma l'accusa di complicità del governo italiano con quello di Israele su Gaza - X Vai su X
Cgil usa Gaza contro il governo. "Basta proclami, punire Israele" - Nel giorno in cui viene di nuovo rimandata la partenza della Global Sumud Flotilla dalla Sicilia prevista inizialmente a metà settimana, poi posticipata ad oggi, infine a data da destinarsi, arriva da ... Riporta ilgiornale.it
Elly Schlein contro la Meloni: “L’inerzia del governo è complicità con i crimini a Gaza” - “Di fronte al piano criminale di Netanyahu, che intende occupare Gaza anche contro il parere dell’esercito, non potete rimanere fermi”, dichiara la segreteria del Partito Democratico, Elly Schlein. Come scrive blitzquotidiano.it