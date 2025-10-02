Lioni sotto choc | Concita Perna muore a 41 anni durante il parto salvo il neonato

Cosa è successo a Concita Perna durante il parto?. Un’altra tragedia sconvolge la comunità di Lioni, piccolo centro dell’Irpinia. Concita Perna, 41 anni, è morta durante il parto nella notte tra martedì e mercoledì in una clinica privata della provincia di Avellino. Secondo le prime ipotesi mediche, la donna avrebbe avuto una grave emorragia, rivelatasi fatale nonostante i tentativi di rianimazione. Il bambino che portava in grembo, invece, è venuto alla luce e si trova in buone condizioni di salute. Come sta il neonato?. Il piccolo, figlio di Concita, è stato affidato alle cure dei medici della struttura ed è stato subito monitorato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

