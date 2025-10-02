Lioni in lutto per la scomparsa di Concita il cordoglio del sindaco Yuri Gioino
“Siamo tutti profondamente colpiti questa mattina dalla notizia della prematura scomparsa di Concita, che si è spenta poche ore fa proprio mentre dava alla luce suo figlio". Queste le parole di cordoglio e tristezza del sindaco di Lioni, Yuri Gioino, dopo aver appreso della morte della giovane. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Lutto a Lioni: Concita muore a 41 anni durante il parto. Un anno fa era morta la sorella
LIONI LUTTO D'AMELIO ROSINA Per info: +39 0827 408890 - facebook.com Vai su Facebook
Concita muore a 41 anni dopo il parto, salvo il bambino: Lioni sotto choc - Un risveglio amaro per la comunità di Lioni a causa della tragedia avvenuta notte scorsa, quando Concita Perna, 41 anni, è deceduta durante il parto alla clinica Malzoni di Avellino. Si legge su irpinianews.it