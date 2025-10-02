Lioni donna di 41 anni muore durante il parto | salvo il bambino
Una donna di 41 anni, Concita Perna, residente a Lioni, è deceduta durante il parto nella notte tra martedì e mercoledì. Il neonato, fortunatamente, è in buona salute. Secondo quanto riferito dal sindaco di Lioni, Yuri Gioino, la comunità locale è rimasta profondamente colpita dall’accaduto. Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
