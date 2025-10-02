L' intelligenza artificiale aiuterà a controllare il Duomo
Intelligenza artificiale per le telecamere notturne che controllano il Duomo, anzitutto sulle terrazze ma anche all'interno della cattedrale. La novità è stata annunciata da Guido Nuovo, coordinatore vigilanza e sicurezza della Veneranda Fabbrica del Duomo, a margine di un incontro giovedì. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale
Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli
Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI
Nuovo film di intelligenza artificiale: il cast con l’attore di elon musk e il comico di apple tv
L’intelligenza artificiale nel sistema giustizia: opportunità o minaccia? - X Vai su X
Un mercoledì dedicato all'Intelligenza Artificiale, ma non solo... In diretta streaming su Tgcom24 abbiamo parlato per un'ora di AI e imprese lombarde, con qualche "incursione" anche nelle Università. Grazie a un convegno di Corecom, poi, abbiamo c - facebook.com Vai su Facebook
Intelligenza artificiale a supporto di una didattica innovativa - A Milano l’iniziativa con Attilio Fontana e Simona Tironi: «Vogliamo che i nostri studenti non restino spettatori del cambiamento tecnologico, ma ne siano protagonisti consapevoli». Scrive ilsole24ore.com
L’Intelligenza Artificiale cambia il lavoro, come approfittarne? - Il futuro che non fa paura: l'Intelligenza Artificiale come strumento per allenare creatività, pensiero critico e nuove competenze umanistiche Il dibattito sull’intelligenza artificiale è spesso ... Da iodonna.it