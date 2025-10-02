L' intelligenza artificiale aiuterà a controllare il Duomo

Milanotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intelligenza artificiale per le telecamere notturne che controllano il Duomo, anzitutto sulle terrazze ma anche all'interno della cattedrale. La novità è stata annunciata da Guido Nuovo, coordinatore vigilanza e sicurezza della Veneranda Fabbrica del Duomo, a margine di un incontro giovedì. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale

