L’iniziativa in programma lunedì al centro sportivo ’Le Giraffe’ D’Arrigo ex Pisa ospite dell’Aiac
Il comitato provinciale spezzino dell’ Associazione Italiana Allenatori Calcio, organizza per lunedì 6 ottobre un’interessante dimostrazione tecnico-tattica, tenuta dall’allenatore Christian Codognotto ai ragazzi della squadra 2011 del Don Bosco. A margine dell’iniziativa si terrà la presentazione del libro scritto da Francesco D’Arrigo, ex tecnico del Pisa nei primi anni 2000 (con cui conquistò la promozione dalla C2 alla C1 da primo in classifica e la Coppa Italia di Serie C battendo in finale l’Avellino), ora docente del settore tecnico Figc. Dopo una carriera da difensore anche con 65 presenze in B, D’Arrigo ha allenato in numerose società dal 1990 al 2011. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: iniziativa - programma
Narni, iniziativa ‘Nottata per la Pace’: “Una serata di musica, solidarietà e impegno civile”. IL PROGRAMMA
Stroncone, iniziativa ‘Prati sotto le stelle’: “La Notte di San Lorenzo da vivere insieme” IL PROGRAMMA
Terni, iniziativa ‘Il Borgo in_canta’ a Papigno: Franco Fasano apre la rassegna musico-teatrale IL PROGRAMMA
Iniziativa in piazza San Magno a #Legnano prima del Consiglio comunale. Mercoledì a #Varese in programma una conferenza - facebook.com Vai su Facebook