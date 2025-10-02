L’infanzia negata dei bambini palestinesi | segui la diretta con Damiano Rizzi di Soleterre
In Palestina bambini e bambine crescono in un contesto segnato da guerra, occupazione, sfollamenti, carenze croniche di risorse, di cibo e acqua, e frequenti violazioni dei diritti fondamentali. Non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Già prima del 7 ottobre 2023, il 40% dei bambini palestinesi soffriva di disturbi da stress post-traumatico a causa degli attacchi israeliani e di una quotidianità attraversata da perdite, precarietà, umiliazioni e minacce costanti a se stessi e alla propria famiglia. Un’emergenza invisibile ma dimenticata. Proprio per questo alcuni mesi fa la onlus Soleterre ha aperto a Beit Jala, vicino a Betlemme, il Soleterre Children Center, il primo centro permanente per la cura del trauma psicologico infantile da guerra in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: infanzia - negata
L'addio a Cecilia De Astis, il don: "Nemici morte e male, non bambini a cui è stata negata l'infanzia"
«Il ritratto di una giovane lacerata e indifesa – votata come Isotta a un amore folle – e di una generazione cui l’infanzia è stata negata, nell’ammaliante romanzo di una dimenticata protagonista dell’emigrazione russa». Da venerdì in libreria "Isotta" di Irina Odo - X Vai su X
EMERGENCY. . "I nostri bimbi sono tornati a scuola. Questa invece è l'infanzia negata qui a Gaza." Ascolta la testimonianza del nostro coordinatore medico nella Striscia. AIUTACI a rimanere accanto alla popolazione: sostienici con una donazione. - facebook.com Vai su Facebook
Stefano Bandecchi nega il genocidio a Gaza: "20mila bambini non sono mai morti, sto con Israele". Scoppia la polemica - Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni, colpisce di nuovo. Da today.it
Tajani incontra a Roma il ministro palestinese Aghabekian: "Pronti ad accogliere altri bambini e studenti da Gaza" - "È molto importante oggi parlare con il ministro degli Affari Esteri dell'Autorità nazionale palestinese per spiegare cosa stiamo facendo per aiutare la popolazione civile che vive a Gaza". tgcom24.mediaset.it scrive