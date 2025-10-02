Linea Priverno–Terracina | dalla Regione 10 milioni per la sicurezza ferroviaria
Terracina, 2 ottobre 2025 – Dieci milioni di euro per Monte Cucca. La Giunta Regionale del Lazio ha deliberato oggi di destinare infatti la somma di 10 milioni di euro per finanziare l’intervento “ Mitigazione del rischio da caduta massi lungo la linea ferroviaria Priverno – Terracina nel tratto compreso fra il km 113+800 e il km 114+800 in località La Fiora”, proposto da ANAS S.p.A., nell’ambito dell’Azione del PR Lazio FESR 2021-2027. La somma è ripartita sulle annualità 2025 e 2026. La delibera di Giunta, su proposta del Presidente e di concerto con l’Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio e con l’ Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, ricorda il tavolo tecnico che si è riunito presso il Ministero dei Trasporti il 15 febbraio 2024, e l’incontro del 15 aprile 2025 per il coordinamento delle attività finalizzate al ripristino della tratta ferroviaria e degli interventi di mitigazione del rischio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: linea - priverno
? Linea #FL7 Roma-Napoli via Formia circolazione è sospesa tra Monte S.Biagio e Priverno per guasto tecnico alla linea Possibili limitazioni, cancellazioni e deviazioni ai treni in transito - X Vai su X
Con l’arrivo di ottobre, il Comune di Priverno si tinge di rosa per dare il via a una nuova edizione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Aderendo alla campagna nazionale “Nastro Rosa 2025” promossa dalla Lilt, ad essere il Vai su Facebook
Linea Priverno–Terracina: dalla Regione 10 milioni per la sicurezza ferroviaria - La Giunta Regionale del Lazio ha deliberato oggi di destinare infatti la somma di 10 milioni di euro per finanziare l’intervento “ Mi ... Scrive ilfaroonline.it
Metro Linea 10, c’è la gara: Afragola-Napoli più vicine - La città è destinata a moltiplicare l’offerta del trasporto su ferro, e non solo per la cruciale apertura della metropolitana a Capodichino, ... Da ilmattino.it