Linea Priverno–Terracina | dalla Regione 10 milioni per la sicurezza ferroviaria

Terracina, 2 ottobre 2025 – Dieci milioni di euro per Monte Cucca. La Giunta Regionale del Lazio ha deliberato oggi di destinare infatti la somma di 10 milioni di euro per finanziare l’intervento “ Mitigazione del rischio da caduta massi lungo la linea ferroviaria Priverno – Terracina nel tratto compreso fra il km 113+800 e il km 114+800 in località La Fiora”, proposto da ANAS S.p.A., nell’ambito dell’Azione del PR Lazio FESR 2021-2027. La somma è ripartita sulle annualità 2025 e 2026. La delibera di Giunta, su proposta del Presidente e di concerto con l’Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio e con l’ Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, ricorda il tavolo tecnico che si è riunito presso il Ministero dei Trasporti il 15 febbraio 2024, e l’incontro del 15 aprile 2025 per il coordinamento delle attività finalizzate al ripristino della tratta ferroviaria e degli interventi di mitigazione del rischio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it