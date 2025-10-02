L' inchiesta sull' incidente mortale di Mattia Iannuzzo identificato il conducente dell' auto | verrà indagato per omicidio stradale
È stato individuato, dalla polizia, chi era alla guida, lunedì sera, della Fiat Cinquecento rossa che, all'altezza della villa comunale di Canicattì, ha travolto lo scooter guidato da Mattia Iannuzzo. Il sedicenne è morto poco dopo essere arrivato all'ospedale Barone Lombardo. L'automobilista. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - sull
Zona Bianca, Garlasco e la maxi-inchiesta sull’urbanistica di Milano al centro del talk
Anche il sindaco Sala indagato nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano
Inchiesta sull'urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Sala. Protesta Fdi e Lega
Ecco come è nata l’inchiesta sulla maxi centrale padovana con 41 indagati. Pensionata di Monselice fa smascherare la banda. I militari hanno assistito all’inganno e arrestato due malviventi - facebook.com Vai su Facebook
Quale effetto dell'inchiesta sulla candidatura di Matteo Ricci? Forse ha fornito a una parte di elettorato 5 Stelle la "scusa" per non votare un candidato che non sentivano loro #Marche - X Vai su X
Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio, intorno alle 15, all’interno dell’impianto della CO.M.MAN, una ditta che si occupa di movimento terra, scavi e demolizioni che ... - Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio, intorno alle 15, all’interno dell’impianto della CO. Segnala messinamagazine.it
Tragedia a Messina, incidente mortale sul lavoro a Larderia: 61enne travolto da un mezzo meccanico - Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio nella zona artigianale di Larderia Inferiore. Secondo msn.com