L' inchiesta sull' incidente mortale di Mattia Iannuzzo identificato il conducente dell' auto | verrà indagato per omicidio stradale

È stato individuato, dalla polizia, chi era alla guida, lunedì sera, della Fiat Cinquecento rossa che, all'altezza della villa comunale di Canicattì, ha travolto lo scooter guidato da Mattia Iannuzzo. Il sedicenne è morto poco dopo essere arrivato all'ospedale Barone Lombardo. L'automobilista. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

