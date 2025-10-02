Lilt via al ’Mese rosa’ Gregoraci testimonial

Torna la Campagna della ’ Lilt Mese Rosa 2025 ’ (XXXI edizione) di ottobre, mese in cui sarà possibile, per la donna, dedicarsi alla sua salute, che consiste nella prevenzione del tumore al seno. Portatrice di questo appello è Elisabetta Gregoraci, che auspica che le donne del sud e del nord non abbiano mai incertezze nell’eseguire la prevenzione. È ormai da molti anni che la Lilt promuove questo appuntamento della difesa dal ’Big Killer N. 1’ dei tumori femminili nella sede di Confcommercio Ascom Bologna, e per l’occasione Trilli Zambonelli, presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio Ascom, presentando l’evento, si è trovata pienamente concorde nel considerare la prevenzione l’unico strumento per sopravvivere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

