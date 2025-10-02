Lights For Gaza da Pozzuoli una fiaccolata senza confini

Una fiaccolata che non si spegne e che unisce persone da ogni parte del mondo.?È questa l’mmagine che prende forma su www.LightsForGaza.com, il progetto nato a Pozzuoli, che sta trasformando la rete in un luogo di memoria, solidarietà e speranza. L’idea è semplice e potente: chiunque, con un click, può accendere una luce virtuale per la . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

In questa notizia si parla di: lights - gaza

“Lights for Gaza”, parte da Napoli la fiaccolata digitale. In un giorno boom di click dal mondo - X Vai su X

LUCI SULLA PALESTINA - 100 OSPEDALI PER GAZA Domani sera, il nostro ospedale sarà, uno dei 100 ospedali in tutta Italia a partecipare in contemporanea, al flash mob per Gaza. Il reparto di oncologia e agli altri reparti dell’ospedale “San Giovanni di Di - facebook.com Vai su Facebook

“Lights for Gaza”, parte da Napoli la fiaccolata digitale. In un giorno boom di click dal mondo - È questa l'immagine che prende forma su “Lights for Gaza”, il progetto nato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, che sta t ... Scrive msn.com

Da Napoli il grido di pace che unisce tutto il mondo: come “accendere” una luce per Gaza - Si chiama Lights For Gaza ed è nato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, il progetto che sta unendo persone provenienti da ogni parte del mondo in un’unica voce di speranza e pace, come una grande fiac ... Riporta msn.com