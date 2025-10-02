Lidia Bellodi nella storia di Bondeno | Il ricordo di una donna coraggiosa
Lidia Bellodi avrebbe compiuto 100 anni il 1° ottobre e ieri si è svolta la cerimonia servita a ricordare la staffetta partigiana protagonista dell’assalto al Municipio, organizzato il 18 febbraio ’45 per distruggere i registri di leva ed evitare la deportazione di molti figli e mariti. Una figura che è stata celebrata ieri mattina nella sala del consiglio comunale di Bondeno, alla presenza delle autorità, dell’Anpi, e di alcune associazioni: Udi, Associazione Alpini, Croce Rossa Italiana, la Casa Museo Tassi. Nella stessa sala in cui, qualche anno fa, l’assise tributò un omaggio alla stessa Lidia per i suoi 90 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
