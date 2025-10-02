Licenziato per giusta causa Shock in Rai cacciato il famoso conduttore! L’annuncio scuote la televisione

Si è conclusa con il licenziamento per giusta causa la vicenda professionale di un ex vicedirettore della redazione sportiva della Rai. La decisione dell’azienda radiotelevisiva di Stato è stata comunicata alla redazione questa mattina, tramite una nota firmata dal direttore. Tale provvedimento è direttamente collegato alle gravi questioni legali che hanno coinvolto il giornalista, in particolare i due procedimenti penali a suo carico per reati di stalking e lesioni personali ai danni di due donne diverse con cui aveva avuto una relazione. Il procedimento penale e la condanna in primo grado. Il fulcro della decisione aziendale risiede nel primo dei due procedimenti penali, che ha già raggiunto una sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

