Licenziati dalla Provincia dopo 20 anni | nove forestali salernitani lasciati senza lavoro

Tempo di lettura: 2 minuti Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo dei lavoratori forestali salernitani: dopo decenni di servizio con contratti a tempo determinato, nove operai storici si ritrovano improvvisamente senza lavoro, nonostante le promesse di stabilizzazione arrivate dalla Regione Campania. La decisione della Provincia di Salerno di interrompere i rapporti di lavoro dopo soli 78 giorni di attività ha suscitato indignazione e mobilitazione immediata. “ È un atto ingiusto e incomprensibile – commenta Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno. Lavoratori che hanno dedicato vent’anni della loro vita alla cura dei nostri boschi vengono lasciati a casa senza alcuna motivazione plausibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Licenziati dalla Provincia dopo 20 anni: nove forestali salernitani lasciati senza lavoro

