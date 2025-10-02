Licenziamento per giusta causa | perché non perdi il TFR ma rischi di perdere molto altro

Il licenziamento per giusta causa rappresenta la forma più grave di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal nostro ordinamento. Si tratta di una misura estrema che il datore di lavoro può adottare quando il dipendente commette comportamenti gravemente lesivi degli interessi aziendali, talmente gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo, anche solo provvisoriamente. Come avvenuto ad Enrico Varriale, il cui contratto è stato risolto per giusta casa dalla Rai, come abbiamo raccontato qui. Questa forma di licenziamento è regolamentata dall’ articolo 2119 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per entrambe le parti di recedere dal contratto senza preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

