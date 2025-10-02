Licenziamento per giusta causa | perché non perdi il TFR ma rischi di perdere molto altro
Il licenziamento per giusta causa rappresenta la forma più grave di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal nostro ordinamento. Si tratta di una misura estrema che il datore di lavoro può adottare quando il dipendente commette comportamenti gravemente lesivi degli interessi aziendali, talmente gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo, anche solo provvisoriamente. Come avvenuto ad Enrico Varriale, il cui contratto è stato risolto per giusta casa dalla Rai, come abbiamo raccontato qui. Questa forma di licenziamento è regolamentata dall’ articolo 2119 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per entrambe le parti di recedere dal contratto senza preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. 🔗 Leggi su Cultweb.it
La Rai ha licenziato per "giusta causa" Enrico Varriale, ex giornalista di Rai Sport. Il licenziamento è legato ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado: condannato a 10 mesi per stalking e lesioni alla ex compagna.
Errore di spedizione fatale… e non per colpa del corriere! Un coordinatore logistico ha inviato per sbaglio documenti riservati alla concorrenza. Risultato? Licenziamento per giusta causa, anche se il CCNL non lo prevedeva espressamente. La Cassazione:
