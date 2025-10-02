Licenziamento di enrico varriale in rai | ecco cosa è successo
risoluzione del rapporto tra rai e enrico varriale per “giusta causa”. La vicenda legale che ha coinvolto il noto giornalista e conduttore Enrico Varriale si è conclusa con la decisione ufficiale della RAI di interrompere il contratto. La scelta, comunicata tramite un comunicato stampa, si basa su motivazioni di “giusta causa”, legate a fatti giudiziari e comportamentali che hanno influenzato l’operato del professionista. contesto e sviluppi della controversia tra enrico varriale e rai sport. situazione professionale prima della risoluzione. Enrico Varriale, figura di spicco nel panorama televisivo sportivo italiano, era entrato in RAI nel 1985 dopo aver maturato esperienze a Napoli con Il Mattino e Canale 21. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: licenziamento - enrico
La Rai ha licenziato per “giusta causa” Enrico Varriale, ex giornalista di Rai Sport. Il licenziamento è legato ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado: condannato a 10 mesi per stalking e lesioni alla ex compagna. - X Vai su X
La Rai licenzia il giornalista Enrico Varriale per 'giusta causa'. La decisione dopo due procedimenti penali: uno è arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Rai, fatto fuori Enrico Varriale: arrivato il licenziamento per giusta causa - L’azienda ha risolto il contratto del famoso giornalista sportivo e conduttore per ... Come scrive iltempo.it
Varriale licenziato dalla Rai dopo le liti con allenatori e presidenti - La Rai ha licenziato il giornalista sportivo Enrico Varriale con una risoluzione per giusta causa. Scrive corriere.it