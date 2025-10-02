licenza in crisi per il personaggio di tim allen in stagione 2 di shifting gears

La seconda stagione di Shifting Gears, la sitcom interpretata da Tim Allen, si prepara a introdurre nuovi sviluppi nella trama, con un focus particolare sulle sfide che il protagonista dovrà affrontare. La serie, trasmessa dall’ABC e debutta il 1° ottobre 2025, segue le vicende di Matt Parker, un vedovo che gestisce un’officina di riparazioni auto e si prende cura della figlia e dei suoi nipoti. Nonostante le recensioni della prima stagione siano state criticate, la serie ha comunque ottenuto una conferma per una nuova stagione, puntando ora a rinnovare l’interesse attraverso storyline più coinvolgenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

