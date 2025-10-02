Libri castagne e altre magagne
il 19 ottobre 2025. Ormai da tradizione, le librerie indipendenti tornano in piazza Eremitani. Programma:- 10:30 "Ma come parli?" Lettura e laboratorio creativoCome da un idea si arriva al progetto editoriale ispirato al libro "Ma come parli?", pubblicato da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: libri - castagne
Con ottobre, i meravigliosi colori delle foglie, le castagne, la natura che piano si addormenta, Xenia propone un nuovo progetto: il primo martedì del mese si parlerà di libri e di lettura, per 8 volte, sino a maggio. . Lo faremo in videochiamata wp, attraverso un gr - facebook.com Vai su Facebook