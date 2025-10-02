La capitale libica Tripoli vede la fine della presenza di uomini armati in strada, con le milizie che hanno iniziato a ritirarsi dalle loro postazioni in città per fare ritorno alle loro basi nelle zone occidentali della Libia, come Zawiya, Zintan e Misurata. Questo movimento è parte dell’attuazione di un accordo di sicurezza siglato tra il Governo di Unità Nazionale e l’Apparato di Deterrenza per la Lotta al Crimine e al Terrorismo (Rada), volto a ristabilire calma e ordine nella capitale. Secondo video diffusi sui social media, gruppi armati sono stati visti lasciare i loro accampamenti a Tripoli con armi e mezzi pesanti, dirigendosi verso le loro sedi e caserme nelle città di provenienza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Libia senza milizie. Almeno finché reggerà l’accordo