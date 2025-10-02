Liberato il campo rom dei baby killer Per svegliare Sala ci voleva il morto

Blitz dei vigili nell’accampamento milanese di via Selvanesco, dove abitavano i quattro ragazzini che ad agosto hanno investito una donna con l’auto rubata. Altri 10 in comunità. «Né igiene né scuola». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Liberato il campo rom dei baby killer. Per svegliare Sala ci voleva il morto

In questa notizia si parla di: liberato - campo

Abbiamo messo in campo i mezzi pesanti per questo lavoro che richiedeva la messa in sicurezza di queste rive. Con la pompa abbiamo liberato dall'acqua gli argini dove serviva scavare per ripristinare. Un lavoro preciso, che ha richiesto il giusto tempo e che - facebook.com Vai su Facebook

Mentre la Flotilla si accinge ad entrare nelle acque territoriali di Gaza con il suo carico umanitario, il governo italiano si prepara ad abbandonarla, lasciando campo libero all’ennesima violazione di Israele, che gli permetterà di proseguire il genocidio indist - X Vai su X

Rom, liberato il campo: occupata un’altra area - Diana (nome di fantasia), quattro anni, è attratta dalla telecamera usata da un carabiniere. Si legge su ilmattino.it

Cecilia De Astis travolta e uccisa a Milano, scontro sui baby pirati della strada spariti dal campo rom e poi tornati. «Abbiamo avuto paura e siamo scappati» - Poche parole, pronunciate da un ragazzino di undici anni a capo chino, per spiegare la fuga dopo svariati ... ilmessaggero.it scrive