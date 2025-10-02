Li abbiamo persi Flotilla la denuncia di Schlein | cosa succede

Tvzap.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Un tono che è quasi una supplica. Elly Schlein ha seguito per l’intera giornata gli sviluppi legati alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso Gaza, in costante contatto con i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Quando, a tarda sera, è arrivata la notizia dell’abbordaggio delle imbarcazioni da parte di Israele, la segretaria del Pd ha radunato i parlamentari dem in assemblea straordinaria. . «Alcuni ministri sono stati più dialoganti ma la premier Meloni con la sua clava ha colpito ancora sulla missione umanitaria». 🔗 Leggi su Tvzap.it

li abbiamo persi flotilla la denuncia di schlein cosa succede

© Tvzap.it - “Li abbiamo persi”. Flotilla, la denuncia di Schlein: cosa succede

In questa notizia si parla di: abbiamo - persi

Interviste: Luka Vlahovic. "Create occasioni ma le abbiamo sprecate. Non ho dubbi si tratta di due punti persi»

abbiamo persi flotilla denunciaCalà (Cgil Liguria): “Persi 10 mila posti di lavoro nell’industria manifatturiera” - Il segretario regionale in assemblea: “In controtendenza rispetto alle altre regioni del Nord Ovest, qui aumentano gli infortuni mortali e le malattie ... Riporta ilsecoloxix.it

abbiamo persi flotilla denunciaFlotilla contro Il Tempo, Bignami: "I finti pacifisti vi attaccano perché vogliono censurare la verità sudi loro" - È questo il commento del capogruppo di FDI alla Camera Galeazzo Bignami dopo l’ennesima querela ricevuta per aver ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Persi Flotilla Denuncia