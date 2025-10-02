LG inizia il rollout di webOS 25 sui TV degli scorsi anni

Dday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iniziato l'aggiornamento dei TV degli scorsi anni all'ultima versione di webOS. Si comincia dai modelli del 2024, ma nelle prossime settimane verranno aggiornati anche i modelli del 2023 e del 2022. 🔗 Leggi su Dday.it

lg inizia il rollout di webos 25 sui tv degli scorsi anni

© Dday.it - LG inizia il rollout di webOS 25 sui TV degli scorsi anni

In questa notizia si parla di: inizia - rollout

LG rinnova il Gaming Portal: cloud gaming in 4K a 120 Hz e nuove funzioni per i TV webOS - Il portale di LG diventa un hub sempre più completo per il gioco in streaming, con nuove funzioni, librerie ampliate e supporto al 4K a 120 Hz. Secondo multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Lg Inizia Rollout Webos