Lezione pubblica e lettere d' amore | gli eventi nel segno dell' Appia Day

Brindisireport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quadro del ricco programma di iniziative dell’Appia Day 2025, Italia Nostra Sezione di Brindisi organizza due eventi di rilevante interesse culturale legati alla Regina Viarum.Il primo - sabato 4 ottobre alle 10,30 - sarà una «Lezione pubblica itinerante» sul tema «Le Colonne romane», con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lezione - pubblica

Vita privata e responsabilità pubblica: il caso Byron e la lezione per chi lavora nella scuola

Usiamo la lezione di Oliviero Toscani per sensibilizzare l’opinione pubblica su Gaza

lezione pubblica lettere dStampa, lezione di Giorgia al "Domani" - Lettera della premier al quotidiano: "Basta coi giornali che distruggono i nemici" ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lezione Pubblica Lettere D