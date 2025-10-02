Lezione pubblica e lettere d' amore | gli eventi nel segno dell' Appia Day
Nel quadro del ricco programma di iniziative dell’Appia Day 2025, Italia Nostra Sezione di Brindisi organizza due eventi di rilevante interesse culturale legati alla Regina Viarum.Il primo - sabato 4 ottobre alle 10,30 - sarà una «Lezione pubblica itinerante» sul tema «Le Colonne romane», con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: lezione - pubblica
Vita privata e responsabilità pubblica: il caso Byron e la lezione per chi lavora nella scuola
Usiamo la lezione di Oliviero Toscani per sensibilizzare l’opinione pubblica su Gaza
CORSO DI PRIMO SOCCORSO Condividiamo l'iniziativa della Pubblica Assistenza Montopoli Appuntamento lunedì 29 settembre alle 21.15 con la prima lezione del corso di primo soccorso, corso gratuito e aperto a tutti e tutte. - facebook.com Vai su Facebook
Stampa, lezione di Giorgia al "Domani" - Lettera della premier al quotidiano: "Basta coi giornali che distruggono i nemici" ... Da msn.com