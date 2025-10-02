Lezione gratuita di primo soccorso al Teatro Ricciardi | imparare a salvare una vita
Una mattinata dedicata alla sicurezza e alla conoscenza delle manovre salvavita si terrà il 9 novembre al Teatro Ricciardi di Capua. Dalle ore 9.00 alle 13.00, chiunque lo desideri potrà partecipare gratuitamente alla lezione di primo soccorso, guidata dal formatore nazionale Antonio De Cecio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
