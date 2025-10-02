L’ex ministro Spadafora | Renzi eviti di esibire Salis come un trofeo Sì a una Margherita 2.0

Ilfoglio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Renzi vuole intestarsi la scelta di Silvia Salis c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217ex ministro spadafora renzi eviti di esibire salis come un trofeo s236 a una margherita 20

© Ilfoglio.it - L’ex ministro Spadafora: “Renzi eviti di esibire Salis come un trofeo. Sì a una Margherita 2.0”

In questa notizia si parla di: ministro - spadafora

Ancora Renzi attacca il ministro Spadafora: 'Protagonismo insopportabile' - Nel corso della lunga intervista al Corriere dello Sport l'ex Premier, Matteo Renzi, ha parlato anche del ministro per lo Sport Spadafora in merito alla ripresa del campionato italiano: "Occorre ... Scrive calciomercato.com

Renzi contro Spadafora: 'Stop campionato? E chi l'ha deciso, lui allo specchio? Venga in Parlamento' - Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha commentato le parole di ieri del ministro Spadafora tramite un post su Facebook: "Campionato di calcio. calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217ex Ministro Spadafora Renzi