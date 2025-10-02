L' ex mercato di piazzale Selinunte e gli altri edifici che verranno ristrutturati e ' donati' ai cittadini

Milanotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Milano ha varato il Piano di investimenti per la coesione sociale. La delibera contiene un elenco di immobili che l'Amministrazione ha deciso di dedicare alla creazione di spazi multifunzionali aperti ai cittadini, con una compartecipazione economica importante per la loro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mercato - piazzale

Busto Arsizio, al via la riqualificazione di piazzale Bersaglieri: il mercato trasloca in via Muratori

Mercato Estate in piazzale del Verano

Il Mercato Isola di piazzale Lagosta cambia pelle: nuovi ristoranti, co-working e serate culturali: si comincia giovedì 18 settembre

Cerca Video su questo argomento: Ex Mercato Piazzale Selinunte