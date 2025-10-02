F ra pochissimi giorni, cominceranno le riprese di Pechino Express 2026, nuova edizione del mitico reality show d’avventura in cui coppie di concorrenti viaggiano con un budget limitato attraverso itinerari esotici, affrontando prove, imprevisti e culture diverse. Nella prossima edizione tornerà al timone Costantino Della Gherardesca, affiancato da tre nuovi inviati: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › Chi sono le prime 5 coppie di “Pechino Express 2026” (no, non ci sarà Sonia Bruganelli) Pechino Express 2026: confermate due nuove coppie nel cast. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'ex campionessa di salto in lungo gareggerà insieme al marito Patrick Stevens. In gara anche gli influencer Mattia Stanga e Elisa Maino