L' ex campionessa di salto in lungo gareggerà insieme al marito Patrick Stevens In gara anche gli influencer Mattia Stanga e Elisa Maino

Iodonna.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

F ra pochissimi giorni, cominceranno le riprese di Pechino Express 2026, nuova edizione del mitico reality show d’avventura in cui coppie di concorrenti viaggiano con un budget limitato attraverso itinerari esotici, affrontando prove, imprevisti e culture diverse. Nella prossima edizione tornerà al timone Costantino Della Gherardesca, affiancato da tre nuovi inviati: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.  Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › Chi sono le prime 5 coppie di “Pechino Express 2026” (no, non ci sarà Sonia Bruganelli) Pechino Express 2026: confermate due nuove coppie nel cast. 🔗 Leggi su Iodonna.it

l ex campionessa di salto in lungo garegger224 insieme al marito patrick stevens in gara anche gli influencer mattia stanga e elisa maino

© Iodonna.it - L'ex campionessa di salto in lungo gareggerà insieme al marito Patrick Stevens. In gara anche gli influencer Mattia Stanga e Elisa Maino

In questa notizia si parla di: campionessa - salto

Olyslagers batte Mahuchick sotto la pioggia ed è la nuova campionessa mondiale di salto in alto

ex campionessa salto lungoMattia Furlani, chi è la medaglia d'oro nel salto in lungo: i record, il soprannome, la sorella campionessa e le passioni fuori dal campo - Reduce da uno storico trionfo nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo 2025, il ... leggo.it scrive

ex campionessa salto lungoAtletica, Mattia Furlani è Campione del Mondo nel Salto in lungo: esultano (anche) i Castelli Romani - ha conquistato il titolo iridato con la straordinaria misura di 8. Da castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Campionessa Salto Lungo