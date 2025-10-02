Sono stati giorni particolari per Lewis Hamilton. In avvicinamento al week end del GP di Singapore di F1, Lewis ha pianto la scomparsa del suo affezionato cane Roscoe. Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti dal pilota britannico, dopo aver condiviso quanto accaduto coi propri follower su Instagram. “ Ho ricevuto tantissimi messaggi, è stato davvero emozionante vedere quante persone ha toccato la figura di Roscoe in tutto il mondo, ed è stato davvero commovente riceverli. Non sono riuscito a rispondere a tutti, ma sì, è stata la cosa più importante della mia vita, quindi quella che ho vissuto la scorsa settimana è stata un’esperienza molto difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “Sono ottimista per Singapore, abbiamo imparato molto nelle ultime due gare”