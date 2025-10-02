Lewis Hamilton | Commoventi i messaggi per Roscoe È stata l'esperienza più dura della mia vita

Fanpage.it | 2 ott 2025

Lewis Hamilton da Singapore ricorda ancora con enorme affetto Roscoe, il suo cane venuto a mancare pochi giorni: "È stata l'esperienza più difficile della mia vita. Commovente ricevere così tanti messaggi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

