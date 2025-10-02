L’Europa finanzia carri armati e droni russi con il petrolio Parola di Greenpeace

Alcuni Paesi europei hanno aiutato più la Russia che l’Ucraina, almeno indirettamente. Secondo un nuovo rapporto edito da Greenpeace, infatti, Francia, Belgio, Spagna e Paesi Bassi avrebbero speso tra il 2022 e giugno 2025 oltre 34,3 miliardi di euro per importare gas naturale liquefatto (Lng) dalla Russia, una cifra nettamente superiore ai 21,2 miliardi di euro forniti in aiuti bilaterali a Kyiv nello stesso periodo. Il dato mette in luce la persistente dipendenza europea dalle forniture energetiche di Mosca, nonostante le ripetute promesse di ridurne l’acquisto dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

