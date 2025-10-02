L’Europa e l’idea di dare priorità ai prodotti made in Eu purché green negli appalti pubblici La proposta che mette quasi d’accordo Pd e FdI

C’è una campagna europea, che ha a che fare tanto con le politiche sulla competitività quanto con il Green Deal, che è riuscita a mettere d’accordo (o quasi) persino il Partito democratico e Fratelli d’Italia. È la proposta Besa, un acronimo che sta per Buy European and Sustainable Act, che chiede di dare priorità ai prodotti realizzati da aziende europee in tutti gli appalti pubblici, a patto che chi li produce rispetti l’ambiente. La Fondazione Ecosistemi ha proposto l’iniziativa e nei giorni scorsi, a Roma, ha lanciato un appello alle forze politiche affinché la sostenibilità diventi un terreno di dialogo trasversale ai partiti. 🔗 Leggi su Open.online